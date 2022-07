In Inghilterra ne sono sicuri:sono pronti a chiudere l'operazione per il trasferimento a Londra di, già cercato dai Gunners durante l'ultima sessione di mercato invernale. Stando a quanto riportato da Express.com, i due club hanno trovato un accordo per unal termine della stagione, una formula gradita tanto dai bianconeri, che in tal modo riuscirebbero a liberarsi di un esubero, quanto dagli inglesi, che grazie al fatto di poter saldare il conto tra dodici mesi potrebbero concludere altri acquisti nelle prossime settimane. Il brasiliano, da parte sua, sembra gradire l'ipotesi Arsenal: un possibile indizio è arrivato anche dai social, dove Arthur ha risposto con un applauso alla foto del connazionalefresco di gol all'esordio con la nuova maglia in amichevole contro il Manchester City.