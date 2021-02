Paulo Dybala è uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus di quest'anno, tra infortuni e misteri sul rinnovo di contratto. Che sia il preludio di una danarosa cessione? In fondo, le società interessate al numero 10 bianconero non mancano di certo. A fare il punto è il Daily Mirror: su Dybala hanno messo gli occhi tre club inglesi e due spagnoli. Si tratta di Manchester United, Liverpool, Tottenham, Real Madrid e Barcellona. In quest'ultima città, peraltro, il giocatore si è consultato oggi col chirurgo ortopedico Ramon Cugat.