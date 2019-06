Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus già da qualche giorno, anche se la presentazione ufficiale è avvenuta solo oggi. Una data particolare, perché non accade proprio tutti i giorni che la Juve presenti un nuovo tecnico, dato che l'ultima volta è da far risalire al luglio 2014. Un allenatore diverso dagli altri, per il passato fatto di gavetta e per un recente passato vissuto con i colori del Napoli addosso. Da lì al Chelsea, dai Blues a Torino, anche se potrebbe non essere l'unico a fare questa strada: secondo il Daily Mirror, infatti, Jorginho è pronto e vorrebbe seguirlo alla Juventus.