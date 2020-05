Dalle arti di Tepeji, Rio de Ocampo, qualcosa si sta muovendo. Non è detto che alla fine vada in porto, ma in Messico non aspetterebbero altro: vedere Raul Jimenez, probabilmente il miglior giocatore del Paese, vicino a Cristiano Ronaldo nell'attacco dinamico del grembo di Sarri. Una possibilità? In Inghilterra sono sicuri che la Juve, prima o poi, busserà al Wolverhampton, dove oggi gioca Raul. Seppur con la voglia di provare nuovi e importanti esperienze.



IL GIOCATORE - Anche perché avrebbe le qualità per prendersi la scena e andare lontano, Jimenez. Che resta uno degli attaccanti che più hanno impressionato in questa Premier League dimezzata. 22 reti in 44 gare stagionali indossando la maglia Wolves. E poi è un classe '91, nel pieno del suo sviluppo calcistico e umano. Ci ha pensato anche lo United, mentre Paratici lo segue dai tempi dell'Atletico Madrid. Altro legame che lo stringe alla Juventus: il suo agente è Jorge Mendes. Con CR7 già in rosa, e Semedo più vicino, farebbe una tripletta niente male.