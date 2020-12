Secondo quanto riporta il Sun, Isco potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio. Il fantasista spagnolo non trova spazio negli schemi di Zidane e per questo avrebbe deciso di cambiare aria già nella sessione di calciomercato invernale. Da diverso tempo Isco è nel mirino della Juventus che per lungo tempo ha sognato di portarlo a Torino. Neanche questa, però, potrebbe essere la volta giusta perché il giocatore sembrerebbe essere diretto all'Arsenal di Arteta che ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per tirarsi fuori dal brutto momento che i Gunners stanno vivendo in Premier League.