Gianluigi Buffon potrebbe approdare in Championship, la seconda divisione in Inghilterra, a partire dalla prossima stagione. E' quanto riportato dal Sun in Inghilterra, che racconta come l'ex portiere e capitano della Juventus sia considerando, tra le varie ipotesi per il suo futuro dopo l'addio al Paris Saint-Germain, anche quella del Leeds United di Marcelo Bielsa. Difficile, però, che Buffon rinunci alle offerte di Atalanta e Porto, impegnate in Champions League l'anno prossimo, per volare nella serie cadetta in Inghilterra.