Romelu Lukaku è sempre più vicino alla Juventus. In ogni caso, comunque, il centravanti belga si allontana dall'Inter. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, infatti, non esiste possibilità di accordo con il club nerazzurro, che è arrivato a offrire al massimo 65 milioni di euro, contro gli almeno 83 richiesti dai Red Devils. Al momento, dunque, nella corsa a Lukaku resistono soltanto i bianconeri, in attesa di conoscere la volontà di Paulo Dybala.