Dall’Inghilterra affermano che l’Inter è fuori dalla corsa sia per Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Come afferma su Twitter Matt Law, penna del Telegraph, i nerazzurri non hanno in agenda un investimento di questo tipo. Le richieste di Chelsea e giocatori dovrebbero abbassarsi in maniera significativa. Strada spianata dunque per la Juventus, che mantiene gli stessi obiettivi di mercato, anche se per l’esterno italo-brasilano si è verificata una brusca frenata.