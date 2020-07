Inter e Juve si daranno battaglia per Emerson Palmieri. Il suo nome è segnato sul taccuino di entrambe le dirigenze, che proveranno un tentativo più forte rispetto al semplice gradimento, in particolare quella nerazzurra. Stando a quanto riporta il Guardian, l’Inter avrebbe aperto la trattativa con il Chelsea sulla base di 20 milioni di euro, offerta ritenuta ancora troppo bassa. Le parti si aggiorneranno, nel frattempo i nerazzurri possono contare sulla disponibilità del terzino azzurro a trasferirsi a Milano, voglioso di riabbracciare l’ex tecnico Conte e giocarsi una convocazione per gli Europei del 2021.