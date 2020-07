Secondo il Daily Mail Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane sono i candidati per la panchina della Juventus in caso di partenza di Sarri. Nella giornata di ieri, proprio il tabloind inglese aveva dato l'argentino in netto vantaggio: Pochettino ​avrebbe addirittura dato piena apertura ai dirigenti bianconeri, che potrebbero affondare il colpo nel caso in cui la squadra con Sarri dovesse precipitare verso il baratro. Dunque, non un accordo, ma una disponibilità di massima che indicherebbe soprattutto come la panchina di Sarri non sia certamente così salda.