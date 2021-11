Non è ovviamente un segreto: lasta cercando di capire le mosse da fare per il mercato di gennaio, anche perché la necessità di un nuovo innesto a centrocampo è diventata impellente. Per questo i bianconeri si stanno cautelando. Anzi: stanno proprio vagliando ogni opzione. Anche quella che porterebbe Adrienvia da Torino, molto presto.Resta un'ipotesi difficile quella relativa alla cessione del centrocampista francese, anche perché Allegri continua a puntarci (e a pungolarlo), eppure in Inghilterra rivelano comeabbiano fiutato la distanza tra Rabiot e questo progetto tecnico della Juventus. Pronta un'offerta da 15 milioni di euro, al momento considerati pochi, anche per il potenziale inespresso deel giocatore. Lo stesso Allegri era stato chiaro: "Dovrebbe farne 10, di gol. Deve arrivare lì e spaccare la porta". O comunque dare più continuità.