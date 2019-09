Mario Mandzukic potrebbe saltare anche l'ultima scadenza disponibile, quella del 30 settembre del mercato qatariota, e restare alla Juventus fino a gennaio. Come riporta il Daily Mail, infatti, il centravanti croato ha detto no all'ultima offerta pervenuta dal Qatar solo per tenersi libero di volare a Manchester, sponda United, nella prossima sessione invernale. Secondo quanto riferito dal tabloid inglese, Mandzukic avrebbe rifiutato un ricco contratto da 10 milioni di euro a stagione.