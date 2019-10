Emerson Palmieri è un obiettivo concreto della Juventus per il mercato di gennaio. Il club bianconero si sta muovendo alla ricerca di un rinforzo da inserire lungo l'out mancino di difesa. L'interesse c'è ed è concreto perché piace da sempre a Fabio Paratici e ha la stima di Maurizio Sarri che lo ha allenato al Chelsea. A confermarlo è anche il tabloid Daily Express: il terzino ex Roma e ora al Chelsea è una richiesta specifica del tecnico toscano. La Juve, del resto, ha bisogno di un esterno basso a tutti i costi: ma l'arrivo di Emerson non è così facile, né scontato. Dopo un inizio difficile, l'italobrasiliano ha saputo conquistare anche Lampard.