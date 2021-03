Non solo Dybala. In casa Juventus il tema dei rinnovi di contratto è caldo e riguarda diversi calciatori della rosa a disposizione di Pirlo. Tra questi, il centrale di difesa dell'Under 23 che il tecnico bresciano ha ormai aggregato alla prima squadra: Radu Dragusin. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, il Crystal Palace - attualmente dodicesimo in Premier League - sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per il diciannovenne centrale di difesa rumeno. Ultimamente Dragusin è sparito dai radar della prima squadra e questo potrebbe convincerlo a cambiare aria e provare una nuova esperienza nel campionato inglese.