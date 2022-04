Ancora in bilico il futuro di Momo Salah, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Liverpool in scadenza nel 2023. Come riporta il Mirror, però, nonostante molti club europei - tra cui la Juventus - si siano informati sulla situazione dell'egiziano, Salah dovrebbe restare al Liverpool dopo la firma di un rinnovo che lo legherebbe a vita ai Reds.