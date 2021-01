Delle voci di mercato che girano in questi ultimi giorni della sessione, una arriva dall'Inghilterra e interessa direttamente la Juventus. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, infatti, il Wolverhampton avrebbe messo gli occhi su un calciatore della Juventus. La dirigenza dei Wolves avrebbe individuato in Dougals Costa il profilo giusto per rilanciare la stagione della squadra inglese. L'esterno brasiliano non sta vivendo uno dei suoi migliori periodi al Bayern Monaco e potrebbe decidere di trasferirsi e giocare le proprie carte in Premier League per provare a ridare sprint ala propria carriera.