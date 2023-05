Ma impostando nuovamente la trattativa. Sì, perché la volontà del club è quella di trovare un nuovo accordo quando il suo prestito scadrà, il mese prossimo. Come riporta The Athletic, infatti, il Tottenham potrebbe decidere di esercitare il diritto di riscatto (sarebbe stato obbligo con la Champions League) dopo i 18 mesi di prestito dalla Juventus iniziati nel gennaio 2022. Il tutto per più di 35 milioni di euro.- Gli Spurs, però, non hanno cambiato idea sull'esterno svedese, ma stanno pianificando il colpo con un accordo a lungo termine a una commissione leggermente inferiore, scrive The Athletic. Lo stesso Kulusevski qualche giorno fa aveva parlato del proprio futuro, ribadendo l'amore per il club inglese, ma lasciando intendere come nulla sul futuro sia definito. La decisione, però, spetta solo al Tottenham e all'accordo con la Juve.