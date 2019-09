Secondo quanto riporta il Daily Star, il Tottenham non avrebbe definitivamente alzato bandiera bianca di fronte alla possibilità di ingaggiare Paulo Dybala. Il giocatore, vicino a vestire la maglia degli Spurs in estate, è rimasto alla Juve ed ha giurato fedeltà alla causa bianconera. Se il suo utilizzo nella prima parte della stagione rispecchierà l’andamento delle prime due giornate, l’attaccante argentino potrebbe rivedere i propri piani ed accettare la corte dei londinesi che sono pronti a rifarsi sotto con lui già nella finestra di mercato che riaprirà a gennaio. Se trovare un accordo con la Juve non sarebbe un problema, più difficile sarà trattare l’ingaggio del giocatore per il quale ballano gli annosi diritti d’immagine.