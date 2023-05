Mancano ancora diverse partite alla fine della stagione, eppure diverse società si stanno già muovendo in anticipo in vista di quella che sarà la finestra del mercato estivo. Juve che, in quest’ottica dovrà prestare attenzione alle sirene provenienti dalla Premier, perché stando a quanto emerge in questi istanti dall’Inghilterra, una big inglese avrebbe messo gli occhi su Gleison Bremer. Come riportato dal portale britannico TeamTalk, infatti, il Tottenham avrebbe avanzato i primi passi nella direzione del brasiliano, con la Juventus che avrebbe fatto sapere di non lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.