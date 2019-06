Il Tottenham è in pole position per l'acquisto di Tanguy Ndombele. Questo è quanto racconta il The Indipendent dall'Inghilterra, che sottolinea come gli Spurs sarebbero in prima fila, davanti a Juventus e Manchester United, per il centrocampista del Lione. Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha però promesso all'amico Andrea Agnelli che avrebbe ceduto Ndombele ai bianconeri nel caso in cui avessero almeno pareggiato l'offerta più alta per il forte centrocampista. La Juventus, insomma, continua a sperare.