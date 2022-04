In casa Juve continua la caccia sul mercato, con la speranza di anticipare le tappe e raggiungere gli obiettivi prefissati prima che si muova la concorrenza. Uno dei candidati che è finito da tempo nel mirino di Madama è il brasiliano Gabriel Jesus, ancora alle prese di rinnovo con il City che però al momento tarda ad arrivare. Ecco perchè, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, la Juve resta vigile sulla situazione, in attesa di capire cosa accadrà per l'altro esterno corteggiato, Angel Di Maria.