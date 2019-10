Secondo quanto riportato dal Daily Star Inter e Juventus, che sono fortemente interessate all'acquisto a parametro zero a fine anno di Christian Eriksen dovranno fronteggiare presto un'altra rivale. Il Real Madrid incontrerà infatti l'agente del danese nel fine settimana in Spagna con l'obiettivo di acquistarlo, già a gennaio, per regalarlo a Zinedine Zidane.