La Juventus sta studiando il piano giusto per riportare Paul Pogba a Torino. Fabio Paratici è al lavoro, ma restano da convincere il Manchester United e da superare la concorrenza del Real Madrid per il centrocampista francese. I Blancos, secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra, sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Gareth Bale, in partenza da Madrid dopo le incomprensioni con Zinedine Zidane, in uno scambio pressoché alla pari con Pogba. Juventus avvisata.