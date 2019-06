Il Real Madrid sembra pronto a tutto per soddisfare la richiesta di Zinedine Zidane di portare Paul Pogba nella capitale spagnola. Secondo quanto riportato dal Times in Inghilterra, Florentino Perez sarebbe pronto a mettere sul piatto addirittura tre giocatori per ottenere in cambio il centrocampista francese. Per i Red Devils ci sono sul piatto i cartellini di Keylor Navas, ma soprattutto James Rodriguez e Gareth Bale. Lo United riflette, il Real va all-in per Pogba. La Juventus, che vuole il suo ritorno a Torino, è avvisata.