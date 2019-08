Ne ha scritto il Daily Mail. Per Paulo Dybala c'è in arrivo una super proposta dal Paris Saint Germain: con il contatto arrivato in giornata con Leonardo, direttore generale del club francese, l'argentino ora potrebbe valutare la possibilità di andare via da Torino, città che l'ha visto arrivare nel 2015 e che è diventata sempre più casa sua. Il brasiliano ha proposto alla Joya un contratto di cinque anni: con cifre incredibili. Quali? 12 milioni all'anno, per un quinquennale che quasi raddoppierebbe i numeri che oggi guadagna Paulo alla Juve. Un accordo che si troverebbe praticamente in poco tempo, ma che vede la Juve come ultimo ostacolo. Il prezzo? Sui 70 milioni, forse più.