Neymar in cambio di Paul Pogba? Sembra incredibile, ma è lo scenario proposto dal The Indipendent, fonte autervole dall'Inghilterra. Il Paris Saint-Germain, che deve far fronte alla sempre più probabile cessione del gioiello brasiliano, vorrebbe ottenere in cambio quanto più desidera. Il centrocampista francese rientra all'interno della lista, ma lo United avrebbe già rifiutato la possibile offerta perché non sarebbe in grado di soddisfare le richieste economiche di Neymar, che guadagna 36 milioni di euro netti a stagione al PSG. E la Juventus resta in corsa per Pogba.