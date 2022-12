Dopo lo straordinario avvio di stagione, gli occhi e le attenzioni dei club europei si sono focalizzati su Adrien Rabiot. Il centrocampista andrà in scadenza di contratto a giugno prossimo e qualora non dovesse essere accontentato da Madama, potrebbe anche decidere di fare le valigie. Stando a quanto riportato in queste ore dal portale britannico Shields Gazette, anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul francese e sarebbe pronto a sferrare l'assalto decisivo già a gennaio.