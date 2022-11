Si fa sempre più incerto il futuro di Moise, promesso partente fino ad un paio di mesi fa ma nel giro di due mesi è riuscito a far vacillare i piani dei dirigenti bianconeri. Le sue ultime prestazioni hanno infatti convinto anche i più scettici, mettendo a segno 4 gol in 6 gare disputate e mostrando una condizione fisica senza precedenti.- Questo però ha inevitabilmente attratto su di se le attenzioni di diversi club e ora dalla Continassa si interrogano se proseguire con l'ex Everton o se invece cederlo al miglior offerente. Proprio in queste ore si sarebbe fatto avanti un club della Premier, perchè stando a quanto riportato dal Daily Express, anche ilsarebbe interessato al classe 2000. L'idea del club inglese sarebbe quella di proporre il cartellino di, profilo che piace alla Juve e che potrebbe anche sedersi attorno ad un tavolo per affrontare la questione.