Negli ultimi giorni di mercato in casa Juve è circolato fortemente anche il nome di Douglas Luiz, centrocampista classe 1998 in forza all'Aston Villa. Su di lui però ci sarebbe anche la concorrenza del Milan che, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, avrebbe sorpassato Madama in queste ultime ore, sperando di portare a termine la trattativa già nella finestra di gennaio.