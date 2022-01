Mentre con un post su Instagram ha rassicurato tutti sulle condizioni del suo cuore dopo le sospette lesione cardiache emerse con il Gabon in Coppa d'Africa "Sono tornato a Londra per fare alcuni controlli aggiuntivi e sono molto felice di dire che il mio cuore sta assolutamente bene e sono completamente in salute. Ho apprezzato molto tutti i messaggi degli ultimi giorni", continuano le indiscrezioni sul futuro di Pierre Emerick Aubameyang. Secondo Sky Sport UK, nelle ultime ore per l'attaccante in scadenza il prossimo anno con l'Arsenal sono arrivati diversi sondaggi, tra cui quelli di Juventus e - novità - del Milan.