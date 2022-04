In casa Juve si continua a proiettare lo sguardo verso il futuro, con il mercato di giugno che diventa la priorità dei dirigenti della Continassa. Uno dei nomi che più volte è circolato nell'ambiente bianconero è quello del portoghese Renato Sanches, in uscita dal Lille. In queste ore però sarebbero emerse delle notizie che farebbero tramontare definitivamente questa ipotesi. Stando a quanto riportato dai media inglesi infatti, il Milan avrebbe trovato un accordo di massima con il club francese e la sensazione è che Sanches vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.