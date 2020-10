Secondo quanto riportato dalla rivista Four Four Two, non sarebbe Cristiano Ronaldo il miglior attaccante al mondo. Nella lista dei 10 centravanti più letali, mancano inoltre Messi, Salah e Mbappé. Non si vede neanche Neymar, al quale è stato preferito Jamie Vardy. Una classifica che farà discutere a lungo, nonostante la premessa della rivista: non vengono presi in considerazione i fantasisti, i funamboli, i giocatori più di tecnica che di sostanza. Nell'elenco si fa spazio solo agli 'strikers', cioè ai centravanti. In ogni caso, gravi mancanze restano ugualmente. Ed è quasi scontato che qualche big possa rimanerci male... Nella gallery, Ronaldo e compagni: la classifica integrale