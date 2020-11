Si infiamma il mercato intorno a Cristiano Ronaldo. Dopo l'apertura del ds del Psg Leonardo a un possibile arrivo del portoghese, secondo il Daily Express anche il Manchester United starebbe lavorando per quello che sarebbe il ritorno del campione portoghese: i Red Devils infatti si sarebbero già mossi con l'agente del giocatore Jorge Mendes per provare a portare Cristiano in Inghilterra nella prossima stagione. La Juve da parte sua è serena, consapevole che il giocatore ha un contratto fino al 2022 e non intende lasciare Torino.