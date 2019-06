Come riporta il Manchester Evening News, il Manchester United si inserisce nella corsa ad Adrien Rabiot. I Red Devils sono al lavoro per convincere la mamma/agente del giocatore ad abbandonare la destinazione italiana, sponda Juventus, per abbracciare la Premier League. Rabiot, classe 1994, ha il contratto in scadenza con il PSG al 30 giugno 2019.