Il Manchester United prova a soffiare Rabiot alla Juventus. Come riporta il Manchester Evening News, i Red Devils sono pronti a provare un ultimo assalto per Adrien Rabiot, il cui contratto scade alla fine del mese. Il francese ha già un accordo con la Juventus ma non firmerà prima della scadenza del suo contratto con il Psg. L'interesse del club inglese potrebbe complicare i piani del club bianconero. Nonostante Rabiot abbia dato la sua parola alla Juve, infatti, non c'è ancora niente di firmato e le sorprese, specialmente con Rabiot e mamma Veronique, sono sempre dietro l'angolo. Lo United prova l'ultimo assalto, la Juve spera che Rabiot mantenga la parola data.