La Juventus vuole provare ad assicurarsi Dusan Vlahovic il prima possibile, ma si sta rendendo conto che la concorrenza è agguerrita e il prezzo non è certo da saldi di gennaio. E forse anche per questo sta balenando l'ipotesi di virare su Mitrovic.

Ad aggiungere nuove difficoltà arrivano una serie di rumors dall'Inghilterra, come quello riportato dal Daily Mail: il centravanti della Fiorentina classe 2000 sarebbe finito nel mirino del Manchester United, fresco di esonero di Solskjaer primato aritmetico nel girone di Champions League dell'Atalanta.

I Red Devils si sarebbero così inseriti in una rincorsa per gennaio a Vlahovic che comprende anche la Juve, come ben sappiamo, più in sordina il Milan, e altri club di Premier League come il Tottenham e il Newcastle (che però è ultimo in classifica nel campionato inglese).

La valutazione del serbo riportata dal giornale britannico è di 80 milioni di euro.