Una volta uscito dalla Juventus, c’è il Manchester United ad aspettare Sami Khedira. È quanto raccontano dall’Inghilterra, in particolare in Sun, secondo cui i Red Devils sarebbe disposti ad accoglierlo ma solo ad una condizione, ovvero attraverso un trasferimento gratuito. IL PUNTO SU KHEDIRA – Il centrocampista tedesco è l’ultimo caso di complicata risoluzione all’interno del mondo bianconero. Sistemata la grana Higuain, adesso è il suo turno, ma come il Pipita anche Khedira continua a fare resistenza. Da una parte la voglia di rimettersi in gioco dopo i soli 685 minuti racimolati nella scorsa stagione di Serie A, dall’altra l’intenzione di non perdere neanche un euro dei 6 milioni che gli spettano dell’ultimo anno di contratto. Perché è di risoluzione che si parla, ma le parti sono ancora distanti. Sami non ci sente, ma vede all’orizzonte lo spiraglio Manchester United.