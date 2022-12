Il mercato invernale sta per entrare nel vivo e in casa Juve ci sono diverse situazioni da valutare. Una di queste è legata anche al futuro di Adrien Rabiot, apparentemente sempre più lontano da Torino. Ecco perchè, i nomi dei centrocampisti finiti nella lista dei dirigenti bianconeri sono diversi e tra questi risulta anche quello di Jorginho, da tempo finito sotto osservazione da parte della Juve. In queste ore però la concorrenza sarebbe aumentata, perchè stando a quanto riportato dal Daily Mail, anche lo United è sulle tracce del Campione d'Europa in carica.