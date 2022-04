Si contano le ore ormai che ci separano dal fischio di inizio di una delle sfide più emozionanti dell'intera Serie A. Domani sera infatti, si affronteranno sul prato dell'Allianz Stadium Juventus ed Inter, dove in ballo ci sarà praticamente un'intera stagione. Ma negli uffici della Continassa non c'è un momento di tregua e i dirigenti della Vecchia Signora sono al lavoro da tempo per arrivare pronti anche in quella che sarà la prossima annata. Ecco perchè, i nomi finiti nella lista di Cherubini, Nedved e Arrivabene è davvero lunga e la rilevanza dei nomi che figurano lascia ben sognare tutti i tifosi juventini.



POGBACK? - Ma c'è un nome che rimbomba più degli altri ed è quello dell'attuale Campione del Mondo in carica Paul Pogba. Il francese non è mai uscito dai radar di mercato della Juve e la sua posizione ormai distante dal Manchester United aprirebbe una corsia preferenziale per Madama. La chiave della trattativa sarebbe ancora una volta il suo procuratore Mino Raiola, per via degli ottimi rapporti costruiti negli anni con i dirigenti bianconeri, ma soprattutto per il legame indissolubile che Paul ha instaurato con tutto il mondo Juve sin dal primo giorno che è approdato all'ombra della Mole.



ULTIMO TENTATIVO - L'unico ostacolo però sarebbe rappresentato dall'elevata cifra che il Polpo percepisce, circa 14 milioni netti all'anno. Un pò troppi per la Juve che, con la riduzione del tetto ingaggi non vorrebbe andare oltre i 10. Non sembra destare timori invece la notizia che sta circolando in queste ore dall'Inghilterra. Stando a quanto riportato da The Sun infatti, i Red Devils starebbero pensando ad un ultimo e disperato tentativo di convincere Pogba a restare dalle parti di Carrington. La sensazione però è che non ci sarà nessun prolungamento di contratto, con i bianconeri che restano più che mai vigili sulla vicenda.