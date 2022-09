Ultimo giorno di mercato per la Super League inglese, il massimo campionato femminile. Secondo quanto riporta il giornalista inglese Graham Falk, il Manchester City avrebbe chiuso l'accordo per l'acquisto dell'ex Milan Yui Hasagawa. Nel mirino delle Citizens, però, ci sarebbe anche la juventina Julia. In questo caso, però, la possibilità di un accordo è segnalata come "meno probabile".