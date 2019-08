Nonostante Fabio Paratici lo abbia definito un grande giocatore, il futuro di Paulo Dybala alla Juventus resta in bilico. Come riporta l’Indipendent, il giocatore, dopo il fallimento della trattativa prima con il Manchester United poi con il Tottenham, resta nella lista dei partenti. Il problema, come sottolineato dalla testata inglese, risiede nella difficoltà di un acquirente. Terminato il mercato inglese e con le società più forti d’Europa con le rose quasi completate Dybala resta, paradossale a dirsi, senza mercato. Se la Juve riuscisse comunque a cederlo, resterebbe il problema di sostituirlo. Grossi nomi che si possano spostare negli ultimi giorni di mercato non ve ne sono. Rimarrebbe un’eventuale scambio con tra Dybala ed Icardi ma questa soluzione è aborrita sia da Torino che da Milano.