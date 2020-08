Secondo quanto riportato da ESPN, sarebbe il Manchester City la squadra più vicina a Leo Messi. Il club inglese sta infatti studiando un piano per dare un assalto totale al giocatore argentino: l'operazione è certamente complessa, ma questo è uno dei pochissimi momenti di vulnerabilità del Barcellona e della sua storia con la Pulce. Al momento, comunque, il Barcellona fa sapere di non accettare offerte: vuole i 700 milioni di euro della clausola rescissoria. Una cifra incredibile e fuori mercato, anche per il Manchester City. Che però fa leva sulla volontà di Leo di andar via e di sposare il progetto di Guardiola. Inter fuori, al momento.