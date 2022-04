Con l'acquisto di Dusan Vlahovic la Juve ha sistemato i problemi legati al reparto offensivo almeno per i prossimi 5 anni. Questo ha però scatenato un effetto domino tra le altre big d'Europa, con i club più noti che hanno già iniziato ad intavolare delle trattative per quella che sarà la prossima sessione di mercato. Uno dei nomi che sicuramente farà parlare di se per tutta l'estate è quello di Erling Haaland, in uscita dal Dortmund e sul quale ci sarebbero Real, City e Psg. In queste ore però sarebbero emerse delle novità importantissime, perchè stando a quanto riportato dal Daily Mail, i citizens avrebbero trovato un'intesa di messima con il norvegese, sulla base di circa 30 milioni di euro annui.