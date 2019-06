Nessun contatto. Almeno così sostiene il Manchester City. I Citizens hanno smentito fortemente le voci che accostavano Pep Guardiola alla Juventus. Il tecnico catalano aveva già ribadito la sua decisione di non lasciare l’Inghilterra, ma le sue rassicurazioni non hanno fermato i rumors di mercato che lo davano vicinissimo al trasferimento a Torino. Ed invece il matrimonio con i bianconeri può attendere. Guardiola sembra destinato a proseguire la sua esperienza in Premier League con i campioni in carica. Nella stagione da poco conclusa, Pep ha conquistato tutti i trofei inglesi, dalla Community Shield alla Premier, dalla Coppa di Lega alla FA Cup.