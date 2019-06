Maurizio Sarri non è ancora libero e potrebbe non esserlo a breve. E' quanto riporta il The Sun, che racconta come il Chelsea non sia ancora convinto di lasciare andare il tecnico italiano, vincitore dell'Europa League nella sua prima stagione in quel di Londra. Abramovich conserva ancora dubbi per due motivi: il primo è l'indennizzo da 5.5 milioni di euro che non vorrebbe perdere, il secondo riguarda il sostituto, Lampard non convince a pieno.