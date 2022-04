Negli uffici della Continassa continua la caccia ai vari profili adatti da consegnare a Max Allegri nella prossima stagione, ma è inevitabile dare uno sguardo anche al fronte cessioni. Uno dei giocatori che indubbiamente ha più mercato è sicuramente l'olandese de Ligt che però, i bianconeri vorrebbero blindare ancora per molto tempo. In queste ore però starebbero rimablazando delle notizie provenienti dall'Inghilterra che non lasciano tranquilli i tifosi juventini. Stando a quanto riportato da The Sun infatti, il Chelsea di Tuchel avrebbe iniziato a sondare il terreno per capire se ci siano rali margini per portare a termine la trattativa.