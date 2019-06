E' il mercato... degli allenatori. Sì, a inizio giugno va così: ancora parecchie panchine sembrano inconsapevoli dei rispettivi proprietari. Il Chelsea e la Juve, soprattutto: entrambi sono al rush finale per il cambio della guida tecnica, con i bianconeri che hanno adocchiato Maurizio Sarri, proprio il coach che ha portato l'Europa League alla corte di Abramovich. Che sì, vorrebbe anche tenerlo - e che infatti tratta con Ramadani per un'uscita di scena remunerativa per i Blues -, ma che ha già in mano diversi piani B. Quali? Se fino a ieri sembrava tutto fatto per il ritorno romantico di Frankie Lampard, da segnalare l'ultima voce arrivata da ESPN: il principale candidato sarebbe oggi Javi Garcia, in passato secondo di Guardiola al City e attuale allenatore del Watford.