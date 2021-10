. Le trattative sul contratto con il Chelsea si sono bloccate a causa di una mancanza di contatti da due mesi tra le parti, come riporta Goal, e anche la situazione Rudiger non va per il meglio, anzi è quasi identica, perché anche lui va in scadenza nel giugno 2022. Rudiger è desideroso di rimanere a Stamford Bridge, ma vuole essere ricompensato per il suo status di uno dei migliori giocatori del club da quando Tuchel ne ha assunto la guida. C'è una situazione di stallo, ma soprattutto ci sono club come Bayern Monaco, Real Madrid e PSG che lo apprezzano di più.Il Chelsea ha mostrato un serio interesse per Jules Kounde del Siviglia durante l'estate scorsa, ma non è riuscita a chiudere il colpo e sarà difficile anche in futuro.Come riporta Goal, al Chelsea sarebbe stato offerto anche il nazionale olandese. Mino Raiola ha dichiarato pubblicamente che potrebbe partire nell'estate del 2022, proprio quando i Blues potrebbero perdere due difensori. Il peso del suo stipendio, 8 milioni più bonus fino a 12, rischia di essere una chiave per l'addio. In Inghilterra, almeno, ne sono sicuri.