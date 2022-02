La Juve sembra non fermarsi più e dopo aver fatto il botto con gli acquisti di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria, ora guarda già al futuro iniziando a sondare i terreni per i prossimi obiettivi. E' chiaro che le partenze di Bentancur e Ramsey fanno pensare che il solo arrivo dello svizzero non basterà a colmare il gap a centrocampo e proprio per questo, si continuano ad osservare vari profili. Uno di questi è quello del francese Aurelien Tchouameni, gia in passato accostato alla Vecchia Signora e che continua a fare gola anche a Massimiliano Allegri. In queste ore però sembrerebbe essere giunta un'insidia dall'Inghilterra, perche stando a quanto riportato da The Athletic anche il Chelsea di Roman Abramovich avrebbe iniziato a mettere gli occhi sul giocatore del Monaco.