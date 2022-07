Dopo aver 'soffiato' Koulibaly in extremis, ora il Chelsea tenta un altro 'sgarbo' alla Juve per un obiettivo comune di mercato. Si tratta di Presnel Kimpembè, in'uscita dal Psg e inseguito a lungo dalla Vecchia Signora che però, è attualmnete impegnata sul fronte Bremer. Proprio questo cambio di marcia ha consentito ai Blues di fare il loro ingresso in scena e stando a quanto riportato dal portale britannico Evening Standard, il Chelsea vorrebbe affiancare il giocatore all'ex diga del Napoli.